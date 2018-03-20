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Подписан указ о военных сборах запасников
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Подписан указ о военных сборах запасников 

ProOren 8 часов назад
Фото: ProOren
Накануне утром Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году». Указ был опубликован на интернет-портале правовой информации.
Кого и на сколько призовут на сборы в 2018 году
Сборы пройдут в вооруженных силах, органах государственной охраны и органах ФСБ. Также установлен предельный срок призыва граждан на сборы — до двух месяцев.
Правительству России и органам исполнительной власти регионов поручено обеспечить выполнение всех необходимых мероприятия для проведения военных сборов запасников. Сроки проведения сборов определит Министерство обороны.
Напомним, в 2017 году также проводились сборы запасников.
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