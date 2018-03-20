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США и РК возобновят совместные военные учения с 1 апреля — Пентагон
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США и РК возобновят совместные военные учения с 1 апреля — Пентагон 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Вашингтон, 20 марта /Синьхуа/ — США и Республика Корея /РК/ с 1 апреля возобновят ежегодные военные учения «Ки ризолв» и «Фоал игл». Об этом сообщило в понедельник американское Минобороны.
Как отмечается в заявлении ведомства, маневры приостанавливались на время зимней Олимпиады в Пхенчхане, министры обороны США и РК Джеймс Мэттис и Сон Ен Му согласились возобновить их проведение.
Пентагон сообщил, что американская сторона уже уведомила КНДР о графике и оборонительном характере предстоящих маневров. Пхеньян пока не прокомментировал информацию о возобновлении учений.
Телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Кристофера Логана сообщил, что в нынешних маневрах «Фоал игл» примут участие порядка 11,5 тыс. американских и 290 тыс. южнокорейских военнослужащих, а их масштаб и продолжительность останутся на прежнем уровне.
5 и 6 марта спецпосланники президента РК Мун Чжэ Ина встретились с верховным лидером КНДР Ким Чен Ыном. Пхеньян высказал стремление к денуклеаризации Корейского полуострова и готовность к диалогу с США. Южнокорейские СМИ также сообщили со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства, что Ким Чен Ын заявил, что понимает позицию Сеула и Вашингтона по проведению учений в апреле. —0—
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