США и РК возобновят совместные военные учения с 1 апреля — Пентагон

Вашингтон, 20 марта / Синьхуа / — США Республика Корея /РК/ с 1 апреля возобновят ежегодные военные учения «Ки ризолв» и «Фоал игл». Об этом сообщило в понедельник американское Минобороны.

Как отмечается в заявлении ведомства, маневры приостанавливались на время зимней Олимпиады в Пхенчхане, министры обороны США и РК Джеймс Мэттис и Сон Ен Му согласились возобновить их проведение.

Пентагон сообщил, что американская сторона уже уведомила КНДР о графике и оборонительном характере предстоящих маневров. Пхеньян пока не прокомментировал информацию о возобновлении учений.

Телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Кристофера Логана сообщил, что в нынешних маневрах «Фоал игл» примут участие порядка 11,5 тыс. американских и 290 тыс. южнокорейских военнослужащих, а их масштаб и продолжительность останутся на прежнем уровне.