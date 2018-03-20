Главное командование Сухопутных войск проводит прием военной делегации Социалистической Республики Вьетнам

В ходе приема обсуждены вопросы взаимодействия в области миротворческой деятельности.

В ходе приема обсуждены вопросы взаимодействия в области миротворческой деятельности.

Делегаты посетили Военно-учебный научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (далее ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ»), где ознакомились с учебно-материальной базой академии и организацией подготовки иностранных военнослужащих, а также встретились с вьетнамскими слушателями.