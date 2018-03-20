В ходе приема обсуждены вопросы взаимодействия в области миротворческой деятельности.
Главное командование Сухопутных войск проводит прием военной делегации Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем начальника генерального штаба Вьетнамской Народной Армии генерал-полковником Фам Нгок Минь.
В ходе приема обсуждены вопросы взаимодействия в области миротворческой деятельности.
Делегаты посетили Военно-учебный научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (далее ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ»), где ознакомились с учебно-материальной базой академии и организацией подготовки иностранных военнослужащих, а также встретились с вьетнамскими слушателями.
В ходе визита запланировано посещение ФБУ Международный противоминный центр ВС РФ и учебного центра ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», где Вьетнамская военная делегация ознакомится военную делегацию ознакомят с учебно-материальной базой, организацией подготовки специалистов в области разминирования и руководителей миротворческих подразделений.