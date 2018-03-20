Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков «Авангард» станут ракеты УР-100Н УТТХ

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ (по классификации США — SS-19 «Стилет») станут первыми носителями гиперзвуковых планирующих блоков новейшего российского комплекса «Авангард». Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"В начале 2000-х годов с Украины за «газовые долги» были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ, после распада СССР хранившихся на складах в незаправленном состоянии — то есть практически новых, способных стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. Часть этих ракет и станут носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что «с принятием на вооружение тяжелой ракеты РС-28 „Сармат“ такие блоки будут устанавливаться и на нее».