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Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков «Авангард» станут ракеты УР-100Н УТТХ
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Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков «Авангард» станут ракеты УР-100Н УТТХ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ (по классификации США — SS-19 «Стилет») станут первыми носителями гиперзвуковых планирующих блоков новейшего российского комплекса «Авангард». Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"В начале 2000-х годов с Украины за «газовые долги» были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ, после распада СССР хранившихся на складах в незаправленном состоянии — то есть практически новых, способных стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. Часть этих ракет и станут носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что «с принятием на вооружение тяжелой ракеты РС-28 „Сармат“ такие блоки будут устанавливаться и на нее».
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