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Военные музыканты ВВО приняли участие в первом фестивале оркестров и оркестровых групп
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Военные музыканты ВВО приняли участие в первом фестивале оркестров и оркестровых групп 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе первого этапа был проведен смотр-конкурс служебно-строевого репертуара. В течении второго этапа музыкальные коллективы продемонстрировали свои навыки в исполнении концертного репертуара.
В Бурятии впервые состоялся фестиваль оркестров и оркестровых групп на Кубок начальника Бурятского территориального гарнизона.
Военные музыканты состязались в двух этапах, в течение первого был проведен смотр-конкурс служебно-строевого репертуара.
В ходе второго этапа музыкальные коллективы продемонстрировали свои навыки в исполнении концертного репертуара в различных номинациях, в частности «Патриотическая песня», «Гимны воинских частей», а также исполнили эстрадные номера в произвольной программе.
В мероприятии приняли участие штатные военные оркестры и нештатные оркестровые группы соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцирующихся в Республике Бурятия.
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