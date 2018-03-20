Военные музыканты ВВО приняли участие в первом фестивале оркестров и оркестровых групп

В ходе первого этапа был проведен смотр-конкурс служебно-строевого репертуара. В течении второго этапа музыкальные коллективы продемонстрировали свои навыки в исполнении концертного репертуара.

Бурятии впервые состоялся фестиваль оркестров и оркестровых групп на Кубок начальника Бурятского территориального гарнизона.

Военные музыканты состязались в двух этапах, в течение первого был проведен смотр-конкурс служебно-строевого репертуара.

В ходе второго этапа музыкальные коллективы продемонстрировали свои навыки в исполнении концертного репертуара в различных номинациях, в частности «Патриотическая песня», «Гимны воинских частей», а также исполнили эстрадные номера в произвольной программе.

В мероприятии приняли участие штатные военные оркестры и нештатные оркестровые группы соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцирующихся в Республике Бурятия.