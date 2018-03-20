Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота выполняют учебно-боевые упражнения в море

Для эвакуации моряков с борта условно поврежденного судна в учении был задействован палубный вертолёт Ка-27ПС и штатные скоростные плавсредства.

Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения Тихоокеанского флота приступили к отработке учебных задач в полигонах залива Петра Великого.

Учение по проводке корабля за тралами при выходе из главной базы во взаимодействии с тремя базовыми тральщиками бригады кораблей охраны водного района провёл большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев». Чуть позже БПК и ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг» отработали организацию ведения встречного морского боя.

Также ГРКР «Варяг» и БПК «Адмирал Пантелеев» в ходе учения по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие, провели эвакуацию моряков с борта условно поврежденного судна. С этой целью был задействован палубный вертолёт Ка-27ПС и штатные скоростные плавсредства.

Сегодня же в ходе учения большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» осуществили постановку учебных мин.

Всего в полигонах боевой подготовки ТОФ решают задачи около 20 кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов флота.