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Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота выполняют учебно-боевые упражнения в море
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Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота выполняют учебно-боевые упражнения в море 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Для эвакуации моряков с борта условно поврежденного судна в учении был задействован палубный вертолёт Ка-27ПС и штатные скоростные плавсредства.
Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения Тихоокеанского флота приступили к отработке учебных задач в полигонах залива Петра Великого.
Учение по проводке корабля за тралами при выходе из главной базы во взаимодействии с тремя базовыми тральщиками бригады кораблей охраны водного района провёл большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев». Чуть позже БПК и ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг» отработали организацию ведения встречного морского боя.
Также ГРКР «Варяг» и БПК «Адмирал Пантелеев» в ходе учения по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие, провели эвакуацию моряков с борта условно поврежденного судна. С этой целью был задействован палубный вертолёт Ка-27ПС и штатные скоростные плавсредства.
Сегодня же в ходе учения большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» осуществили постановку учебных мин.
Всего в полигонах боевой подготовки ТОФ решают задачи около 20 кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов флота.
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