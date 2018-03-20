Военные ВВО готовятся к ликвидации последствий паводка в Сибири и на Дальнем Востоке

ТАСС , 20 марта. Военные Восточного военного округа (ВВО) на первых тренировках, которые прошли на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, отработали подрывы льда на реках для предотвращения ледовых заторов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ВВО.

"На водоемах Дальнего Востока и Восточной Сибири и специализированных учебно-тренировочных комплексах состоялись практические тренировки сводных противопаводковых групп инженерных подразделений Восточного военного округа.

Команды саперов-подрывников на ледовой поверхности водоемов Хабаровского, Приморского, Забайкальского и Камчатского краев, Амурской, Сахалинской областей, Республики Бурятия выполнили бурение лунок для закладки взрывчатого вещества, выполнили измерения толщины льда, расчет количества тротила для его подрыва, и провели подготовку электровзрывной сети", — говорится в сообщении.

На специальных учебно-тренировочных комплексах военные провели практические подрывы льда. В сборах участвовали 40 команд саперов-подрывников инженерных подразделений ВВО. Тренировки необходимы, чтобы обеспечить контроль за ледовой обстановкой и защищать гидросооружения, отмечает пресс-служба.

Ранее ТАСС сообщал, что для борьбы с паводками в Восточном военном округе готовы более 1,3 тыс. военных. В округе сформировано более 150 групп, будет задействовано более 30 экипажей, около 300 единиц автомобильной техники, около 40 единиц инженерной техники. В частности, экипажи вертолетов Ми-8, Ми-8 АМТШ, самолетов Ан-26 и Су-24МР проведут воздушную разведку в районах ледовых заторов. Для подрыва ледяных заторов заготовили более 12,5 тонн взрывчатых веществ, около четырех тысяч минометных мин, около 60 авиационных бомб.