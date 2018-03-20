Операторы армейских дронов соревновались в Сибири 

Команда из Алтайского края стала победительницей этапа всеармейского конкурса на лучший расчет беспилотного летательного аппарата «Воздушный контроль». Также в числе победителей оказался расчет мотострелковой бригады, дислоцированной в Кузбассе.
Соревнования прошли в Кемеровской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. В них приняли участие соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии, около 100 военнослужащих. Команды выполняли поиск цели, точное приземление в заданную точку и корректировку огня артиллерии.
Победители будут представлять Центральный военный округ на всероссийских соревнованиях.