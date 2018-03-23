В Приморье штурмовая авиация ВВО уничтожила колонну техники условного противника

Летчики самолетов Су-25СМ отрабатывали навыки поражения наземных объектов как одиночно, так и в составе группы и звеньев.

На специализированном авиационном полигоне в Приморском крае прошло летно-тактическое учение с экипажами штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) с нанесением авиаударов по наземным целям условного противника.

В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики штурмовиков Су-25СМ по полученным координатам обнаружили наземные цели, имитирующие колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника. Экипажи выполнили заходы на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности с отработкой бомбометания как с горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра.

Помимо этого, экипажи провели пуски управляемых авиационных ракет класса «воздух-поверхность» и выполнили практические стрельбы из пушечного вооружения самолетов, успешно поразив мишени.

Летчики самолетов Су-25СМ отрабатывали навыки поражения наземных объектов как одиночно, так и в составе группы и звеньев.

В полетах было задействовано около 20 летательных аппаратов.