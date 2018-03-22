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Спецназ ВВО уничтожил тыловую базу условных террористов в Хабаровском крае
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Спецназ ВВО уничтожил тыловую базу условных террористов в Хабаровском крае 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Это стало завершающим этапом внезапной проверки подразделений соединения специального назначения, в ходе которой они были подняты по тревоге и десантированы в заданном районе из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с использованием современных парашютных систем Д-10 и «Арбалет».
В Хабаровском крае военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа в ходе проверки боевой готовности выполнили десантирование и уничтожили узлы связи и склады ГСМ условных террористов.
Военнослужащие в составе разведывательных подразделений выполнили десантирование с высоты 600 метров из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с использованием современных парашютных систем Д-10 и «Арбалет».
После приземления в заданном районе были отработаны задачи по сбору групп, скрытной укладке парашютов и маскировке точки сбора.
Группы спецназначения в режиме радиомолчания совершили марш-бросок к заранее обозначенным объектам, где отработали задачи по захвату и уничтожению узлов связи и складов с горюче-смазочными материалами условных террористов.
После выполнения поставленных задач группы отработали отход к точке эвакуации, организации охраны и обороны мест посадки вертолетов.
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