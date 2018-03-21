Более шести тысяч военных ВВО принимают участие в учениях авиации и ПВО

ХАБАРОВСК , 21 мар — РИА Новости . Более 6 тысяч военнослужащих и около 60 самолетов и вертолетов привлечены к учениям по охране воздушных границ, которые стартовали в Восточном военном округе, сообщает пресс-служба округа в среду.

"Всего к учению привлекается свыше 6 тысяч человек, задействовано около 60 самолетов и вертолетов, в частности, бомбардировщики Су-34, Су-25СМ, истребители Су-30СМ, Су-35С, ударные вертолеты Ка-52. Обеспечивать безопасность воздушных границ будут расчеты комплексов С-300, «Тор», «Оса», всего в учениях задействуют более 500 единиц вооружения и различной техники", — говорится в сообщении.