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Более шести тысяч военных ВВО принимают участие в учениях авиации и ПВО
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Более шести тысяч военных ВВО принимают участие в учениях авиации и ПВО 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 21 мар — РИА Новости. Более 6 тысяч военнослужащих и около 60 самолетов и вертолетов привлечены к учениям по охране воздушных границ, которые стартовали в Восточном военном округе, сообщает пресс-служба округа в среду.
"Всего к учению привлекается свыше 6 тысяч человек, задействовано около 60 самолетов и вертолетов, в частности, бомбардировщики Су-34, Су-25СМ, истребители Су-30СМ, Су-35С, ударные вертолеты Ка-52. Обеспечивать безопасность воздушных границ будут расчеты комплексов С-300, «Тор», «Оса», всего в учениях задействуют более 500 единиц вооружения и различной техники", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в роли условного противника выступят экипажи армейской, штурмовой и истребительной авиации округа, практические стрельбы выполнят по ракетам-мишеням. Летчики истребительной авиации будут заниматься перехватом и уничтожением «самолетов-нарушителей». В рамках учений на полигонах в Бурятии и Приморье пройдут боевые стрельбы.
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