Пентагон подтвердил, что Вашингтон и Сеул возобновят совместные военные маневры с 1 апреля

"Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му согласились возобновить ежегодные совместные учения, в том числе Foal Eagle и Key Resolve, которые вступали в конфликт с графиком проведения Олимпийских игр. Ожидается, что маневры возобновятся с 1 апреля 2018 года на том же уровне, как и в предыдущие годы", — отмечается в документе.

По словам Мэннинга, «командование ООН уведомило Корейскую народную армию о графике [проведения], а также об оборонительном характере ежегодных учений». Командование ООН — это военный механизм, созданный в период Корейской войны 1950-1953 годов. После окончания конфликта все участвовавшие в нем страны — члены ООН вывели свои войска с Корейского полуострова, и только США сохранили там свое военное присутствие.

Приостановка учений

Ранее о возобновлении учений с 1 апреля сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в южнокорейском военном ведомстве . По его данным, в нынешнем году в военных играх не будут задействованы американские стратегические вооружения, такие как атомные ударные авианосцы и ракетные подводные лодки, а также бомбардировщики B-1B.

Южнокорейское министерство национальной обороны также сообщило во вторник, что Республика Корея и США начнут 1 апреля масштабные совместные военные маневры, которые ранее были отложены из-за зимней Олимпиады в Пхёнчхане. «Учения стартуют 1 апреля и будут проводиться в том же масштабе, что и в предшествующие годы», — отмечается в кратком сообщении. Военное ведомство при этом не уточнило, сколько времени продлятся маневры и какое число войск будет задействовано в них.

В январе Вашингтон и Сеул договорились о приостановлении совместных маневров до окончания зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане, на которых присутствовали спортсмены, чиновники и артисты из КНДР. Зимняя Паралимпиада завершилась в минувшее воскресенье.