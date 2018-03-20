Видео: Российские летчики перекрыли маршруты «боевиков» в Киргизии

Экипажи Су-25СМ российской авиабазы Кант перекрыли маршруты движения «боевиков» на учениях в Киргизии , передает пресс-служба Центрального военного округа.

В полетах были задействованы три звена штурмовиков.

Они применили управляемые и неуправляемые ракеты класса «воздух-поверхность» по целям, которые были в прямой видимости. Также летчики по заданным координатам поразили замаскированные здания, где делали бомбы, и тренировочный лагерь «противника».

Авиабаза «Кант», напомним, входит в состав ЦВО и обеспечивает безопасность воздушного пространства стран ОДКБ. На вооружении летчиков — модернизированные боевые одноместные штурмовики Су-25СМ. В нем обновлена авионика (совокупность электронных систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники), добавлен индикатор на лобовом стекле, предназначенный для отображения символьной информации, и многофункциональный дисплей. А также — модернизированные транспортные вертолеты Ми-8МТВ.