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Видео: Российские летчики перекрыли маршруты «боевиков» в Киргизии
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Видео: Российские летчики перекрыли маршруты «боевиков» в Киргизии 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Экипажи Су-25СМ российской авиабазы Кант перекрыли маршруты движения «боевиков» на учениях в Киргизии, передает пресс-служба Центрального военного округа.
В полетах были задействованы три звена штурмовиков.
Они применили управляемые и неуправляемые ракеты класса «воздух-поверхность» по целям, которые были в прямой видимости. Также летчики по заданным координатам поразили замаскированные здания, где делали бомбы, и тренировочный лагерь «противника».
Авиабаза «Кант», напомним, входит в состав ЦВО и обеспечивает безопасность воздушного пространства стран ОДКБ. На вооружении летчиков — модернизированные боевые одноместные штурмовики Су-25СМ. В нем обновлена авионика (совокупность электронных систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники), добавлен индикатор на лобовом стекле, предназначенный для отображения символьной информации, и многофункциональный дисплей. А также — модернизированные транспортные вертолеты Ми-8МТВ.
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