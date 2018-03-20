Мотострелковое соединение ВВО в Бурятии подняли по тревоге в ходе проверки боеготовности

УЛАН-УДЭ , 20 марта. / ТАСС /. Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия , подняли по тревоге в ходе проверки боеготовности. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ВВО.

"В рамках проверки боеготовности мотострелковое соединение ВВО в Бурятии проводит учение. К мероприятиям боевой подготовки привлекли свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц техники", — сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие на штатной технике уже совершили марш в район сосредоточения, отработав задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

"В ходе динамического розыгрыша мотострелки выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения танков Т-72Б, в том числе пулеметов ПКТ и крупнокалиберных пулеметов КПВТ, боевых машин пехоты БМП-2, прикроют подразделения расчеты самоходных гаубиц «Акация», — уточнили в пресс-службе округа. — Помимо этого гранатометные расчеты с использованием РПГ-7В и АГС-17 «Пламя» уничтожат мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, ведущего наступление".

Также военнослужащим предстоит подавить огневые точки условного противника с применением огнеметов «Шмель», пулеметов, крупнокалиберных пулеметов «Корд» и подствольных гранатометов «Костер». Кроме того, свои профессиональные навыки отработают подразделения разведки и снайперы.