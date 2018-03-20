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Мотострелковое соединение ВВО в Бурятии подняли по тревоге в ходе проверки боеготовности
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Мотострелковое соединение ВВО в Бурятии подняли по тревоге в ходе проверки боеготовности 

ТАСС 5 часов назад
УЛАН-УДЭ, 20 марта. /ТАСС/. Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, подняли по тревоге в ходе проверки боеготовности. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ВВО.
"В рамках проверки боеготовности мотострелковое соединение ВВО в Бурятии проводит учение. К мероприятиям боевой подготовки привлекли свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц техники", — сообщили в пресс-службе.
Военнослужащие на штатной технике уже совершили марш в район сосредоточения, отработав задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.
"В ходе динамического розыгрыша мотострелки выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения танков Т-72Б, в том числе пулеметов ПКТ и крупнокалиберных пулеметов КПВТ, боевых машин пехоты БМП-2, прикроют подразделения расчеты самоходных гаубиц «Акация», — уточнили в пресс-службе округа. — Помимо этого гранатометные расчеты с использованием РПГ-7В и АГС-17 «Пламя» уничтожат мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, ведущего наступление".
Также военнослужащим предстоит подавить огневые точки условного противника с применением огнеметов «Шмель», пулеметов, крупнокалиберных пулеметов «Корд» и подствольных гранатометов «Костер». Кроме того, свои профессиональные навыки отработают подразделения разведки и снайперы.
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