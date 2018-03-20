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Корабли ТОФ ведут бои и спасают «аварийное» судно в заливе Петра Великого
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Корабли ТОФ ведут бои и спасают «аварийное» судно в заливе Петра Великого 

РИА Новости 5 часов назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота отрабатывают помощь «аварийному» кораблю, морские бои и постановку мин в полигонах залива Петра Великого, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Учения по проводке корабля за тралами при выходе из главной базы во взаимодействии с тремя базовыми тральщиками бригады кораблей охраны водного района провёл большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев». Чуть позже БПК и ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг» отработали организацию ведения встречного морского боя", — сообщил Воскресенский.
Также ГРКР «Варяг» и БПК «Адмирал Пантелеев» в ходе учений по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю эвакуировали моряков с борта «аварийного» судна. Им помог палубный вертолёт Ка-27ПС и штатные скоростные плавсредства.
Также большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» поставили учебные мины.
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