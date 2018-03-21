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Тонну тротила взорвут в Алтайском крае
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Появились слухи об уходе Лаврова

Тонну тротила взорвут в Алтайском крае 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Саперы Центрального военного округа приступили к взрыву льда на реке Бия в Алтайском крае.
Сегодня специалисты инженерных войск ЦВО уже подорвали ледовое поле в 17 километрах вверх по течению от города Бийска. Это позволит предотвратить подтопление десяти населенных пунктов, в которых проживают более 3,5 тысячи человек. В этой местности наблюдаются ледовые заторы.
Саперы будут работать до конца недели в светлое время суток. Для большей эффективности заряды закладываются под лед, толщина которого в среднем составляет около полутора метров.
— Всего для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку сил и средств в составе 27 подрывных групп, восьми эвакуационно-спасательных команд и четырех понтонных подразделений, — сообщил «РГ» помощник командующего войсками ЦВО Ярослав Рощупкин.
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