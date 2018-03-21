Тонну тротила взорвут в Алтайском крае

Саперы Центрального военного округа приступили к взрыву льда на реке Бия в Алтайском крае

Сегодня специалисты инженерных войск ЦВО уже подорвали ледовое поле в 17 километрах вверх по течению от города Бийска . Это позволит предотвратить подтопление десяти населенных пунктов, в которых проживают более 3,5 тысячи человек. В этой местности наблюдаются ледовые заторы.

Саперы будут работать до конца недели в светлое время суток. Для большей эффективности заряды закладываются под лед, толщина которого в среднем составляет около полутора метров.