Ещё
Армию России вооружат «Терминатором-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армию России вооружат «Терминатором-2» 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Российская армия примет на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2», сообщил РИА Новости источник в отечественном военно-промышленном комплексе.
— Решение об этом принято, — сказал собеседник агентства.
БМПТ — новый класс тяжелой бронетехники, созданный на Урале с учетом опыта вооруженных конфликтов последнего времени. Они показали необходимость защиты танков от малозаметных и мобильных угроз типа одиночных гранатометчиков и переносных комплексов с управляемыми ракетами. Эти задачи и выполняет «Терминатор». Машина на базе Т-90 вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками, четырьмя ПТУР «Атака», автоматическими гранатометами и пулеметом.
Защищена БМПТ даже лучше, чем Т-90: динамический обвес по кругу и электромагнитная система, нейтрализующая мины и фугасы. Экипаж «Терминатора» пять человек. Ранее Минобороны заказало партию из 10 машин для опытной эксплуатации в войсках. БМПТ примут участие в параде Победы на Красной площади, сообщила недавно пресс-служба Уралвагонзавода и показала сборку «Терминаторов».
Российская Газета: последние новости
Атомные подлодки Северного флота дошли до США На Кубани десантники "сбивали" вертолеты с помощью ПЗРК "Верба" Красоту и мощь подводного флота России показали на видео
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей40
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России309
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной424
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос59
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение