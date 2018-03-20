Армию России вооружат «Терминатором-2»

Российская армия примет на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2», сообщил РИА Новости источник в отечественном военно-промышленном комплексе.

— Решение об этом принято, — сказал собеседник агентства.

БМПТ — новый класс тяжелой бронетехники, созданный на Урале с учетом опыта вооруженных конфликтов последнего времени. Они показали необходимость защиты танков от малозаметных и мобильных угроз типа одиночных гранатометчиков и переносных комплексов с управляемыми ракетами. Эти задачи и выполняет «Терминатор». Машина на базе Т-90 вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками, четырьмя ПТУР «Атака», автоматическими гранатометами и пулеметом.