Ещё
Более 500 мотострелков подняты по тревоге в Чечне для ликвидации условных террористов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 500 мотострелков подняты по тревоге в Чечне для ликвидации условных террористов 

ТАСС 7 часов назад
ТАСС, 20 марта. Военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного на территории Чечни, подняты по тревоге в ходе учений для нейтрализации условных участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В ходе учения будут отработаны тактические элементы поиска и маневренной обороны в ночное время суток, организации сосредоточенного огня по позициям условного противника, а также взаимодействия с комплексами беспилотных летательных аппаратов", — отметил Астафьев.
Учения завершатся боевыми стрельбами из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия.
Астафьев уточнил, что в учениях задействовано более 500 военнослужащих и около 70 единиц техники.
ТАСС: последние новости
Эскадрилью бомбардировщиков Су-34 подняли по тревоге в Западном военном округе Совершающий плавание вокруг Евразии учебный корабль "Перекоп" зашел в Севастополь Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" станут ракеты УР-100Н УТТХ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей41
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России311
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной426
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос60
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение