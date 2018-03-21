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Военнослужащие ЮВО в рамках учения отразили атаки беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника
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Военнослужащие ЮВО в рамках учения отразили атаки беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Выполнение задач осуществлялось с подвижных полевых пунктов управления, развернутых на территориях Северной Осетии, Астраханской и Ростовской областей, на Ставрополье и в Крыму.
Управления общевойсковых объединений Южного военного округа (ЮВО), армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, Черноморского флота и Каспийской флотилии отработали порядок отражения атак боевых беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника.
Выполнение задач осуществлялось с подвижных полевых пунктов управления, развернутых на территориях Северной Осетии, Астраханской и Ростовской областей, на Ставрополье и в Крыму. Руководит учением командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
В составе органов военного управления в командно-штабном учении задействованы разведывательно-ударные контуры соединений и воинских частей ЮВО, войска связи, разведки, части инженерных войск, войск радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты. Также в мероприятии принимают участие более 30 расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами.
Кроме того, управления объединений отрабатывают порядок смены подвижных полевых пунктов управления, выполняют нормативы их развертывания и свертывания, а также всестороннего обеспечения и маскировки. Безопасность в ходе перемещения штабов к местам развертывания полевых пунктов управления обеспечивают подразделения военной полиции и военной автоинспекции ЮВО.
Всего в мероприятии принимают участие около 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной и специальной техники.
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