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В ЮВО радиотехнические войска и подразделение РЭБ провели совместную тренировку
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В ЮВО радиотехнические войска и подразделение РЭБ провели совместную тренировку 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты РТВ обнаружили летящие БЛА условного противника и передали данные специалистам РЭБ, которые затем вывели беспилотники из строя.
В Южном военном округе (ЮВО) проведена совместная тренировка подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиотехнических войск (РТВ) по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и крылатыми ракетами условного противника.
Военнослужащие совершенствовали навыки взаимодействия и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения. С помощью современного комплекса РЭБ специалисты отработали вопросы по выведению из строя БЛА условного противника.
В свою очередь военнослужащие подразделений РТВ на реальных целях выполнили задачи по обнаружению летящих на минимальных и средних высотах БЛА условного противника и передаче данных на комплексы РЭБ.
В тренировке приняло участие до 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц специальной техники.
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