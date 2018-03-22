В ЮВО радиотехнические войска и подразделение РЭБ провели совместную тренировку

Специалисты РТВ обнаружили летящие БЛА условного противника и передали данные специалистам РЭБ, которые затем вывели беспилотники из строя.

В Южном военном округе (ЮВО) проведена совместная тренировка подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиотехнических войск (РТВ) по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и крылатыми ракетами условного противника.

Военнослужащие совершенствовали навыки взаимодействия и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения. С помощью современного комплекса РЭБ специалисты отработали вопросы по выведению из строя БЛА условного противника.

В свою очередь военнослужащие подразделений РТВ на реальных целях выполнили задачи по обнаружению летящих на минимальных и средних высотах БЛА условного противника и передаче данных на комплексы РЭБ.

В тренировке приняло участие до 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц специальной техники.