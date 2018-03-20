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Самолеты ЮВО и корабли Каспийской флотилии провели учения по ПВО
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Самолеты ЮВО и корабли Каспийской флотилии провели учения по ПВО 

РИА Новости 7 часов назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар — РИА Новости. На Каспийской флотилии с дежурными силами по противовоздушной обороне проведены учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов противника с воздуха, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"На роль условного противника были привлечены истребители-бомбардировщики Су-34 Южного военного округа. Они выполняли имитацию штурмового удара по пунктам базирования кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области и Дагестане", — сказал он.
При обнаружении самолётов условного противника на радарах, корабельные расчеты ПВО были приведены в готовность к применению и электронным способом поразили цели до выхода их на курс бомбометания.
В учении были задействованы дежурные расчеты более 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».
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