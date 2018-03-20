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Военнослужащие ЮВО отразили условное нападение противника под Волгоградом
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Военнослужащие ЮВО отразили условное нападение противника под Волгоградом 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар — РИА Новости. Подразделение оперативного реагирования Южного военного округа, дислоцированное в Волгоградской области, в рамках проверки было поднято по тревоге и отразило учебное нападение на парк боевой техники, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В учебном мероприятии был блокирован условный противник при попытке проникновения на территорию военного городка с целью захвата парка боевых машин", — сказал он.
Для усиления группы оперативного реагирования к проверке были привлечены боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу и поддержали огнем из крупнокалиберных пулеметов для перегруппировки военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника в захваченных районах.
В ходе учения военные медики, оперативно оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим условные ранения. Подразделения оперативного реагирования успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению.
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