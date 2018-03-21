Горные разведчики ЮВО на учении в Карачаево-Черкесии ликвидировали диверсантов условного противника

При выполнении поставленных задач военнослужащие применяли радиолокационную станцию ближней разведки СБР, станцию связи и навигации «Грот-М», снайперские винтовки ВСС «Винторез» и пулеметы «Печенег».

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) в рамках полевого сбора на горном полигоне в Карачаево-Черкесии отработали поиск, блокирование и ликвидацию диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Обнаружив лагерь условного противника в гористой местности, разведгруппа передала по средствам связи его координаты на командный пункт, откуда поступил приказ на уничтожение диверсантов. Скрытно передвигаясь, разведчики окружили условного противника и нанесли неожиданный удар.

При выполнении поставленных задач военнослужащие применяли радиолокационную станцию ближней разведки СБР, станцию связи и навигации «Грот-М», снайперские винтовки ВСС «Винторез» и пулеметы «Печенег».

Для создания атмосферы реального боя на занятии применялись имитационные заряды ИМ-120 и холостые патроны к стрелковому оружию.

В середине апреля по завершении полевого сбора разведчикам соединения предстоит сдать зачеты по владению приемами армейского рукопашного боя, выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного оружия и вооружения многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных.