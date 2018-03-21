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Горные разведчики ЮВО на учении в Карачаево-Черкесии ликвидировали диверсантов условного противника
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Горные разведчики ЮВО на учении в Карачаево-Черкесии ликвидировали диверсантов условного противника 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
При выполнении поставленных задач военнослужащие применяли радиолокационную станцию ближней разведки СБР, станцию связи и навигации «Грот-М», снайперские винтовки ВСС «Винторез» и пулеметы «Печенег».
Разведчики Южного военного округа (ЮВО) в рамках полевого сбора на горном полигоне в Карачаево-Черкесии отработали поиск, блокирование и ликвидацию диверсионно-разведывательной группы условного противника.
Обнаружив лагерь условного противника в гористой местности, разведгруппа передала по средствам связи его координаты на командный пункт, откуда поступил приказ на уничтожение диверсантов. Скрытно передвигаясь, разведчики окружили условного противника и нанесли неожиданный удар.
При выполнении поставленных задач военнослужащие применяли радиолокационную станцию ближней разведки СБР, станцию связи и навигации «Грот-М», снайперские винтовки ВСС «Винторез» и пулеметы «Печенег».
Для создания атмосферы реального боя на занятии применялись имитационные заряды ИМ-120 и холостые патроны к стрелковому оружию.
В середине апреля по завершении полевого сбора разведчикам соединения предстоит сдать зачеты по владению приемами армейского рукопашного боя, выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного оружия и вооружения многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных.
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