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Экипажи Су-34 и Су-24М ЮВО вывели из строя самолеты на аэродроме условного противника
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Экипажи Су-34 и Су-24М ЮВО вывели из строя самолеты на аэродроме условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На полигоне Копанской на Кубани они нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям в рамках второго отборочного этапа конкурса «Авиадартс-2018».
Восемь экипажей бомбардировочной авиации Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника в рамках проходящего второго отборочного этапа конкурса «Авиадартс-2018».
Летный состав на самолетах Су-34 и Су-24М авиационных частей, дислоцированных на Юге России, выполнил боевое применение авиационных средств поражения на удаленном полигоне Копанской на Кубани.
Мишенная обстановка на полигоне была максимально приближена к боевой, различные типы мишеней имитировали самолеты, стоящие на аэродроме условного противника.
В ближайшее время будут подведены предварительные итоги второго этапа соревнований и определены лучшие экипажи бомбардировочной авиации ЮВО.
Соревнование по воздушной выучке в ЮВО «Авиадартс-2018» стартовало на Кубани 19 марта и продлится до конца текущей недели.
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