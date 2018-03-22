Экипажи Су-34 и Су-24М ЮВО вывели из строя самолеты на аэродроме условного противника

На полигоне Копанской на Кубани они нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям в рамках второго отборочного этапа конкурса «Авиадартс-2018».

Восемь экипажей бомбардировочной авиации Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника в рамках проходящего второго отборочного этапа конкурса «Авиадартс-2018».

Летный состав на самолетах Су-34 и Су-24М авиационных частей, дислоцированных на Юге России , выполнил боевое применение авиационных средств поражения на удаленном полигоне Копанской на Кубани.

Мишенная обстановка на полигоне была максимально приближена к боевой, различные типы мишеней имитировали самолеты, стоящие на аэродроме условного противника.

В ближайшее время будут подведены предварительные итоги второго этапа соревнований и определены лучшие экипажи бомбардировочной авиации ЮВО.

Соревнование по воздушной выучке в ЮВО «Авиадартс-2018» стартовало на Кубани 19 марта и продлится до конца текущей недели.