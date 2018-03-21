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Рейс на самолёте Ан-148 из Владивостока в Благовещенск несмотря на объявленный запрет на отменили
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Рейс на самолёте Ан-148 из Владивостока в Благовещенск несмотря на объявленный запрет на отменили 

Prim.News 3 часа назад
Фото: Vladnews.ru
Самолет должен отправиться в полет 23 марта.
Рейс «Саратовских авиалиний» 6W-104 Владивосток — Благовещенск — Красноярск на самолете Ан-148-100B значится в расписании аэропорта Владивосток. Время отправления — 12:30 23 марта. Статус — по расписанию.
Ранее сообщалось, что Ространснадзор после внеплановой проверки «Саратовских авиалиний», чей Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье, предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах этого типа. При этом глава ведомства Виктор Басаргин не уточнил, касается ли предписание всех модификаций Ан-148 или только той, что имеется в парке «Саратовских авиалиний» — Ан-148-100В, передает «Интерфакс».
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