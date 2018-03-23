После запрета на полёты Ан-148 рейс Владивосток — Красноярск выполнили на Як-42

Он вылетел с задержкой.

Самолет рейсом Владивосток — Благовещенск — Красноярск («Саратовские авиалинии») вылетел из аэропорта Кневичи 23 марта. Изначально этот рейс должен был быть выполнен на Ан-148, однако несколько дней назад был введен запрет на полеты этого типа воздушных судов из парка «Саратовских авиалиний».

Как уточняется на сайте аэропорта Владивосток, рейс 6W-104 выполняется на самолете Як-42. При этом он вылетел с задержкой (в 14:21 вместо 12:30).