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После запрета на полёты Ан-148 рейс Владивосток — Красноярск выполнили на Як-42
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После запрета на полёты Ан-148 рейс Владивосток — Красноярск выполнили на Як-42 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Он вылетел с задержкой.
Самолет рейсом Владивосток — Благовещенск — Красноярск («Саратовские авиалинии») вылетел из аэропорта Кневичи 23 марта. Изначально этот рейс должен был быть выполнен на Ан-148, однако несколько дней назад был введен запрет на полеты этого типа воздушных судов из парка «Саратовских авиалиний».
Как уточняется на сайте аэропорта Владивосток, рейс 6W-104 выполняется на самолете Як-42. При этом он вылетел с задержкой (в 14:21 вместо 12:30).
Ранее сообщалось, что Ространснадзор после внеплановой проверки «Саратовских авиалиний», чей Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье, предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах этого типа. При этом глава ведомства Виктор Басаргин не уточнил, касается ли предписание всех модификаций Ан-148 или только той, что имеется в парке «Саратовских авиалиний» — Ан-148-100В, передает «Интерфакс».
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