В Новосибирском соединении РВСН проводятся учебно-методические сборы со специалистами-психологами

В сборах принимают участие психологи Иркутского, Барнаульского, Новосибирского и Ужурского соединений.

В Новосибирском соединении РВСН проводится учебно-методические сборы со специалистами — психологами соединений и воинских частей Омской ракетной армии. В сборах принимают участие психологи Иркутского, Барнаульского, Новосибирского и Ужурского соединений, а также управления Омской ракетной армии, всего около 30 человек.

Цель УМС специалистов психологов — доведение особенностей психологической работы в 2018 году, повышение профессионального мастерства специалистов — психологов методом проведения теоретических, практических и интерактивных занятий, а так же по средствам обобщения передового опыта психологической работы.