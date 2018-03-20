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В Новосибирском соединении РВСН проводятся учебно-методические сборы со специалистами-психологами
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В Новосибирском соединении РВСН проводятся учебно-методические сборы со специалистами-психологами 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В сборах принимают участие психологи Иркутского, Барнаульского, Новосибирского и Ужурского соединений.
В Новосибирском соединении РВСН проводится учебно-методические сборы со специалистами — психологами соединений и воинских частей Омской ракетной армии. В сборах принимают участие психологи Иркутского, Барнаульского, Новосибирского и Ужурского соединений, а также управления Омской ракетной армии, всего около 30 человек.
Цель УМС специалистов психологов — доведение особенностей психологической работы в 2018 году, повышение профессионального мастерства специалистов — психологов методом проведения теоретических, практических и интерактивных занятий, а так же по средствам обобщения передового опыта психологической работы.
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