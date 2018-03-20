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Экипажи пилотажной группы «Стрижи» вернулись на авиабазу Кубинка после авиационного показа в Армении
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Экипажи пилотажной группы «Стрижи» вернулись на авиабазу Кубинка после авиационного показа в Армении 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках мероприятия летчики выполнили комплекс фигур в составе шести экипажей, а также показали парный и одиночный пилотаж на строевых самолетах МиГ-29.
Экипажи авиационной группы высшего пилотажа вернулись в пункт дислокации на авиационную базу в подмосковной Кубинке после выступления на авиационном празднике «Дружба-2018» в Армении.
В рамках мероприятия летчики Воздушно-космических сил выполнили комплекс фигур в составе шести экипажей, а также показали парный и одиночный пилотаж на строевых самолетах МиГ-29.
Экипажи «Стрижей» отработали перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры «петля Нестерова», «Бочка», «Зеркало», «Плотный ромб», «Колокол», «Ухо», «Роспуск» и многие другие.
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