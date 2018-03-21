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На юге России отразили атаку дронов «противника»
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Армейские объединения юга России отразили атаку дронов условного противника 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Офицеры управлений трех общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии отработали порядок отражения атак боевых беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Штабы крупных войсковых и морских группировок под руководством командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова отработали учебные задачи по отражению массированных атак крылатыми ракетами и дронами условного противника в едином оперативно-тактическом замысле", — отметил он.
Астафьев уточнил, что учебно-боевая работа в ходе начавшихся накануне учений осуществляется с подвижных полевых пунктов управления, развернутых в Северной Осетии, Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и в Крыму.
В учениях принимают участие более 2,5 тысячи военных и более 300 единиц техники, подразделения ПВО, разведки, инженерных войск, расчеты беспилотных летательных аппаратов.
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