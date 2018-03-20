Моряки Каспийской флотилии отразили авиаштурм условного противника в Астрахани и Дагестане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. / ТАСС /. Дежурные расчеты Каспийской флотилии в ходе учений отразили авиаштурм условного противника в пунктах дислокации кораблей в Астраханской области Дагестане . Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Дежурные расчеты кораблей, катеров и судов флотилии успешно обнаружили воздушные цели и условно уничтожили самолеты «противника», — отметил Астафьев, уточнив, что в роли противоборствующей каспийцам стороны выступили истребители-бомбардировщики Су-34.

При обнаружении авиации условного противника корабельные расчеты ПВО в нормативные сроки были приведены в готовность к отражению и электронным способом поразили цели до их выхода на курс бомбометания.

В учениях были задействованы дежурные расчеты более 20 надводных кораблей, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».