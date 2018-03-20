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Моряки Каспийской флотилии отразили авиаштурм условного противника в Астрахани и Дагестане
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Моряки Каспийской флотилии отразили авиаштурм условного противника в Астрахани и Дагестане 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Дежурные расчеты Каспийской флотилии в ходе учений отразили авиаштурм условного противника в пунктах дислокации кораблей в Астраханской области и Дагестане. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Дежурные расчеты кораблей, катеров и судов флотилии успешно обнаружили воздушные цели и условно уничтожили самолеты «противника», — отметил Астафьев, уточнив, что в роли противоборствующей каспийцам стороны выступили истребители-бомбардировщики Су-34.
При обнаружении авиации условного противника корабельные расчеты ПВО в нормативные сроки были приведены в готовность к отражению и электронным способом поразили цели до их выхода на курс бомбометания.
В учениях были задействованы дежурные расчеты более 20 надводных кораблей, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».
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