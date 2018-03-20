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В инженерных войсках завершаются работы по созданию новой бурильно-ударной машины
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В инженерных войсках завершаются работы по созданию новой бурильно-ударной машины 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
БУМ-2 успешно прошла полевые испытания и представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».
В инженерных войсках Вооруженных Сил РФ завершаются работы по созданию бурильно-ударной машины БУМ-2.
БУМ-2 успешно прошла полевые испытания и представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». В 2018 году планируется проведение государственных испытаний с последующим принятием БУМ-2 на снабжение Вооруженных Сил РФ.
Машина позволяет значительно повысить возможности подразделений инженерных войск при возведении временных и постоянных фортификационных сооружений в ходе оборудования позиций войск, а также при выполнении других инженерных задач, связанных с бурением грунтов. Экипаж бурильно-ударной машины БУМ-2 состоит из 2 человек.
Назначением машины является бурение шпуров в скальных породах и скважин в мерзлых и немерзлых грунтах, производство буровзрывных работ в ходе фортификационного оборудования позиций войск, а также выполнение инженерных работ, связанных с бурением грунтов и прочных материалов.
Изделие состоит из базового автомобильного шасси КамАЗ-63501, специального бурильно-ударного оборудования и ручного гидроинструмента.
Установка обеспечивает шнековое и ударно-вращательное бурение в горизонтальной плоскости до 0 градусов и в вертикальной — до 170 градусов. Особенностью установки является сектор применения рабочего инструмента, который составляет не менее чем 270 градусов без переезда автомобиля. Глубина бурения скважин шнеками диаметром 180 мм в мерзлых и немерзлых грунтах составляет 6 метров, шнеками диаметром 300 мм — 4 метра. Глубина бурения шпуров и скважин диаметром 40 и 80 мм в скальных породах составляет 2,8 метра.
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