Ежемесячные пособия военных и полицейских увеличились на 4%

Страховые суммы, единовременные пособия и ежемесячные компенсации военных и сотрудников ряда силовых ведомств проиндексированы на четыре процента. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 20 марта.

«Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», осуществить индексацию с применением коэффициента 1,04», — говорится в документе.

Решение Правительства касается сумм страхования жизни и здоровья военнослужащих, лиц, проходящих военные сборы или уволенных с военной службы, рядового и начальствующего состава органов внутренних дел , сотрудников противопожарной службы, исправительных учреждений и Росгвардии. Индексация также распространяется на единовременные пособия полицейских и военнослужащих, ежемесячные денежные компенсации для военных и другие выплаты, уже увеличенные постановлением кабмина от 26 января 2017 года.

Действие вступившего в силу постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.