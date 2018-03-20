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Ежемесячные пособия военных и полицейских увеличились на 4%
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Ежемесячные пособия военных и полицейских увеличились на 4% 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Страховые суммы, единовременные пособия и ежемесячные компенсации военных и сотрудников ряда силовых ведомств проиндексированы на четыре процента. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 20 марта.
«Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», осуществить индексацию с применением коэффициента 1,04», — говорится в документе.
Решение Правительства касается сумм страхования жизни и здоровья военнослужащих, лиц, проходящих военные сборы или уволенных с военной службы, рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудников противопожарной службы, исправительных учреждений и Росгвардии. Индексация также распространяется на единовременные пособия полицейских и военнослужащих, ежемесячные денежные компенсации для военных и другие выплаты, уже увеличенные постановлением кабмина от 26 января 2017 года.
Действие вступившего в силу постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
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