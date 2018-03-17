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Правительственные войска Сирии вернули 70 проц. территории Восточной Гуты
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Правительственные войска Сирии вернули 70 проц. территории Восточной Гуты 

ИА Синьхуа 17 марта 2018
Дамаск, 17 марта /Синьхуа/ — По сообщению военного командования Сирии, правительственные войска уже вернули 70 проц. территории Восточной Гуты /пригород Дамаска/ и продолжат обеспечивать безопасную эвакуацию мирных жителей из этого района.
Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии в пятницу в своем заявлении сообщил, что правительственные войска освободили несколько десятков населенных пунктов и ферм, а также нанесли серьезный ущерб боевикам и уничтожили их вооружение. Тысячи мирных жителей были выведены из Восточной Гуты через гуманитарные коридоры.
В заявлении звучит призыв к мирным жителям покинуть Восточную Гуту и указывается, что правительственные войска продолжат обеспечивать их безопасную эвакуацию.
Отметим, что Восточная Гута служит важной опорной базой антиправительственных формирований в пригороде Дамаска. В последнее время здесь наблюдается эскалация конфликта. На данный момент правительственные войска окружили несколько опорных пунктов боевиков. —0—
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