Правительственные войска Сирии вернули 70 проц. территории Восточной Гуты

Дамаск , 17 марта / Синьхуа / — По сообщению военного командования Сирии , правительственные войска уже вернули 70 проц. территории Восточной Гуты /пригород Дамаска/ и продолжат обеспечивать безопасную эвакуацию мирных жителей из этого района.

Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии в пятницу в своем заявлении сообщил, что правительственные войска освободили несколько десятков населенных пунктов и ферм, а также нанесли серьезный ущерб боевикам и уничтожили их вооружение. Тысячи мирных жителей были выведены из Восточной Гуты через гуманитарные коридоры.

В заявлении звучит призыв к мирным жителям покинуть Восточную Гуту и указывается, что правительственные войска продолжат обеспечивать их безопасную эвакуацию.

Отметим, что Восточная Гута служит важной опорной базой антиправительственных формирований в пригороде Дамаска. В последнее время здесь наблюдается эскалация конфликта. На данный момент правительственные войска окружили несколько опорных пунктов боевиков. —0—