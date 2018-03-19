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В Центральном военно-морском музее поздравили ветеранов-подводников
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В Центральном военно-морском музее поздравили ветеранов-подводников 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ветераны вспомнили славные страницы истории отечественного подводного флота, начиная от его зарождения в начале прошлого века до наших дней.
В Центральном военно-морском музее прошла встреча, посвященная Дню моряка-подводника. Участники вспомнили о сослуживцах, выполнявших свой воинский долг на Северном, Тихоокеанском и других флотах.
Ветераны вспомнили славные страницы истории отечественного подводного флота, начиная от его зарождения в начале прошлого века до наших дней. На встрече шел разговор и о сегодняшнем дне российского подводного флота, способном контролировать просторы Мирового океана, скрытно и быстро развертываться на нужных направлениях и наносить неожиданные мощные удары из глубины океана.
В завершение встречи директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай поделился планами развития филиала ЦВММ «Подводная лодка Д-2 „Народоволец“», который в перспективе может превратится в полноценный музей Подводных сил России.
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