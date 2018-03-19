В Центральном военно-морском музее поздравили ветеранов-подводников

Ветераны вспомнили славные страницы истории отечественного подводного флота, начиная от его зарождения в начале прошлого века до наших дней.

В Центральном военно-морском музее прошла встреча, посвященная Дню моряка-подводника. Участники вспомнили о сослуживцах, выполнявших свой воинский долг на Северном, Тихоокеанском и других флотах.

Ветераны вспомнили славные страницы истории отечественного подводного флота, начиная от его зарождения в начале прошлого века до наших дней. На встрече шел разговор и о сегодняшнем дне российского подводного флота, способном контролировать просторы Мирового океана, скрытно и быстро развертываться на нужных направлениях и наносить неожиданные мощные удары из глубины океана.