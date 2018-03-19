Более 1000 миротворцев ЦВО приняли участие в учении в Оренбургской области

Они учились разъединять конфликтующие стороны и создавать буферную зону. На Тоцком полигоне в Оренбургской области более 1 тыс. миротворцев Центрального военного округа (ЦВО) учились разъединять конфликтующие стороны и создавать буферную зону. Ранее миротворцы были подняты по тревоге на базе постоянного базирования в Самарской области , откуда на бронетранспортерах БТР-82АМ совершили 200-километровый марш в район, где обострился условный конфликт между враждующими сторонами. По замыслу учения, миротворцам нужно было вклиниться между формированиями, создать безопасную зону, взять под охрану важные объекты, выставить патрульные службы для недопущения провокаций. Военнослужащие успешно справились с поставленной задачей, для этого они использовали свыше 200 единиц военной техники.