Ещё
МЧС по Крыму проведет в Керчи масштабные учения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС по Крыму проведет в Керчи масштабные учения 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Командно-штабное учение по гражданской обороне будет проведено в Керчи. Об этом НСН сообщили в администрации города.
Мероприятие пройдет с 21 по 23 марта под руководством Главного управления МЧС России по Республике Крым. Учения в Керчи будут посвящены организации эвакуации при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Напомним, что на кануне прошедших в России выборов президента, глава администрации Керчи Сергей Бороздин рассказал НСН, что в городе проводились проверки среди дежурных караулов на случай возникновения пожаров и возможной эвакуации граждан.
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Карась» судного дня. Какие имена для сверхоружия оказались самыми популярными Сенатор: Ответ России на ракеты США в Сирии будет мгновенным Минтранс возьмет под особый контроль качество авиатоплива
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина488
«Газпром» простился с Южным газовым коридором6
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»168
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение