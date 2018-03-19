МЧС по Крыму проведет в Керчи масштабные учения 

Командно-штабное учение по гражданской обороне будет проведено в Керчи. Об этом НСН сообщили в администрации города.
Мероприятие пройдет с 21 по 23 марта под руководством Главного управления МЧС России по Республике Крым. Учения в Керчи будут посвящены организации эвакуации при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Напомним, что на кануне прошедших в России выборов президента, глава администрации Керчи Сергей Бороздин рассказал НСН, что в городе проводились проверки среди дежурных караулов на случай возникновения пожаров и возможной эвакуации граждан.