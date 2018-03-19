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Более тысячи миротворцев приняли участие в учениях в Оренбургской области
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Более тысячи миротворцев приняли участие в учениях в Оренбургской области 

ProOren 8 часов назад
Фото: ProOren
Военнослужащие единственной в Сухопутных войсках России миротворческой бригады приняли участие в учениях на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
В учениях были задействованы более 1 тысячи миротворцев. Как отмечается в сообщении, военные успешно «разъединили условные конфликтующие стороны», создали буферную зону, а также взяли под охрану важные объекты.
Ранее миротворческая бригада Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учений совершила 200-километровый маршбросок из Самарской в Оренбургскую область. Колонна военной техники протяженностью более 1 километра передвигалась по автомобильным дорогам общего пользования. Время для перемещения выбиралось с учетом интенсивности движения. Ее сопровождали представители военной автоинспекции. Всего в учениях на Тоцком полигоне было задействовано более 200 единиц техники.
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