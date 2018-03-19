Десантники РФ и Беларуси отрабатывают порядок ведения миротворческих операций

На полигоне в Ульяновской области РФ 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады сегодня стартовала активная фаза совместного тактического учения с участием подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и воздушно-десантных войск ВС России, подтвердили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны РБ.

военном ведомстве в Минске акцентировали внимание журналистов на том, что «проведение совместных учений позволяет обменяться опытом с российскими коллегами по подготовке и порядку выполнения задач в ходе ведения миротворческих операций».

В учениях, которые продлятся до 22 марта, от ВС Беларуси принимает участие подразделение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Военнослужащие Союзного государства отработают совместное выполнение миротворческих задач с применением штатного оружия, снаряжения и техники. Будет уделено внимание совершенствованию полевой выучки личного состава, а также выработке единых взглядов на методику подготовки и проведения совместных тактических учений.