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Десантники РФ и Беларуси отрабатывают порядок ведения миротворческих операций
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Десантники РФ и Беларуси отрабатывают порядок ведения миротворческих операций 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Российская Газета
На полигоне в Ульяновской области РФ 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады сегодня стартовала активная фаза совместного тактического учения с участием подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и воздушно-десантных войск ВС России, подтвердили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны РБ.
В военном ведомстве в Минске акцентировали внимание журналистов на том, что «проведение совместных учений позволяет обменяться опытом с российскими коллегами по подготовке и порядку выполнения задач в ходе ведения миротворческих операций».
В учениях, которые продлятся до 22 марта, от ВС Беларуси принимает участие подразделение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Военнослужащие Союзного государства отработают совместное выполнение миротворческих задач с применением штатного оружия, снаряжения и техники. Будет уделено внимание совершенствованию полевой выучки личного состава, а также выработке единых взглядов на методику подготовки и проведения совместных тактических учений.
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