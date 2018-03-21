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Более 500 военных отработали обнаружение и уничтожение противника на полигоне в Ленобласти
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Более 500 военных отработали обнаружение и уничтожение противника на полигоне в Ленобласти 

ТАСС 3 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Более 500 военных и около 100 единиц техники задействовали в тактических учениях, прошедших на Лужском полигоне в Ленинградской области. Бойцы отрабатывали обнаружение войск условного противника с помощью беспилотников и их последующее уничтожение, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"Разведывательные подразделения, применяя комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Тахион», вскрыли маршруты выдвижения «противника», скопление бронетехники и живой силы, по которым нанесли удар пара транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Разгром группировки условного противника завершился этапом боевой стрельбы, в ходе которого военнослужащие из штатного вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты, самоходных гаубиц БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», гранатометов и крупнокалиберных пулеметов поразили противника, имитируемого полноразмерными движущимися мишенями", — говорится в сообщении.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигоне оборудовали учебные минные поля, проволочные заграждения и препятствия. Кроме того, широко применялись средства имитации.
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