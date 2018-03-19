ВВС НАТО один раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве

"С 12 по 18 марта истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, один раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, 12 марта истребители ВВС НАТО опознали и сопроводили самолет Ил-76, который совершал полет из основной части РФ в Калининградскую область . «Самолет Ил-76 летел с включенными радиолокационными автоответчиками, экипаж поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами, план полета был предоставлен, однако самолет нарушил воздушное пространство Эстонии в северной части над Балтийским морем», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее главный штаб эстонских Сил обороны уже заявлял, что российский самолет якобы нарушил воздушную границу страны. В Минобороны РФ опровергли это заявление.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.