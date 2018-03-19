Ещё
Зенитные комплексы «Панцирь» уничтожили наземную бронетехнику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зенитные комплексы «Панцирь» уничтожили наземную бронетехнику 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» Балтийского флота приняли участие в необычной тренировке. Им нужно было уничтожить не только вполне обычные для себя цели вроде вертолетов, но и бронетехнику. Ее имитировали макеты БТРов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Учения проходили в Калининградской области. Всего на полигон своим ходом приехали 4 ЗРПК.
Разработчики ракетно-пушечного комплекса, тульское «КБ машиностроения», действительно позиционируют эту машину как универсальную. Мощности и скорострельности двух 30-миллиметровых пушек «Панциря-С1» вполне хватает, чтобы уничтожить легкую бронемашину вроде БТР или БМП. Их броня защищает в основном от ручного стрелкового оружия.
Помимо этого, ракету ЗРПК можно навести даже на танк, говорят создатели. Она его, конечно, не пробьет, зато может испортить внешнее оборудование тяжелой машины, например, прицелы.
Вести.Ru: последние новости
Проскользнули под носом. Российские подводники рассказали, как ходили у самых границ США У берегов Камчатки корабль ТОФ осуществил электронные пуски крылатых ракет Генштаб РФ: пока боевики сдаются, США готовят удары по сирийским войскам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина496
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов18
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
Германия нашла замену российскому газу560
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение