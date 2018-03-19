Зенитные комплексы «Панцирь» уничтожили наземную бронетехнику

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» Балтийского флота приняли участие в необычной тренировке. Им нужно было уничтожить не только вполне обычные для себя цели вроде вертолетов, но и бронетехнику. Ее имитировали макеты БТРов, сообщает пресс-служба Министерства обороны

Учения проходили в Калининградской области . Всего на полигон своим ходом приехали 4 ЗРПК.

Разработчики ракетно-пушечного комплекса, тульское «КБ машиностроения», действительно позиционируют эту машину как универсальную. Мощности и скорострельности двух 30-миллиметровых пушек «Панциря-С1» вполне хватает, чтобы уничтожить легкую бронемашину вроде БТР или БМП. Их броня защищает в основном от ручного стрелкового оружия.

Помимо этого, ракету ЗРПК можно навести даже на танк, говорят создатели. Она его, конечно, не пробьет, зато может испортить внешнее оборудование тяжелой машины, например, прицелы.