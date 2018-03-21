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«Уралвагонзавод» показал новых «Терминаторов»
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«Уралвагонзавод» показал новых «Терминаторов» 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
«Уралвагонзавод» показал на видео первые боевые машины поддержки танков Терминатор, изготовленные по контракту 2017 года с Министерством обороны России. Несколько таких изделий будут продемонстрированы на военном параде 9 мая 2018 года в Москве, сообщает корпорация во «ВКонтакте».
Современный образец «Терминатора» массой 44 тонны вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.
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