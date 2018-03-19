Сегодня в России отмечают день подводника

Праздник отмечается не только на флоте, но и в учреждениях культуры. В Музее Мирового океана над подводной лодкой «Б-413» в торжественной обстановке в присутствии кадетов и ветеранов взвился российский флаг. Субмарина — один из самых посещаемых объектов музея. В мире сейчас более сотни подлодок являются постоянными экспозициями. «Б-413» одна из немногих, которая находится на плаву.

— Восемнадцатый год мы отмечаем день подводника у нас в музее Мирового океана, в этом году этот праздник особенный. Мы будем отмечать 50-летие подводной лодки подъёма флага, но это будет декабрь. Мне кажется весь этот год это год нашей подводной лодки, поэтому много событий много мероприятий пройдет связанных с нашей подводной лодкой и вообще с подводным флотом.