Адмиралы вспомнили славную историю российского флота

Ко Дню моряка-подводника России на территории Музея Победы «всплыли» субмарины.

Ветераны отечественного подводного флота в День моряка-подводника собрались в Музее Победы у рубок легендарных подлодок Л-3 и Щ-307.

Адмиралы вспомнили славную историю флота, продекламировали стихи и проследили, как корпус «Ленинца» и «Щуки» очистили от снега.