Почти в три раза увеличились темпы обеспечения служебным жильем военнослужащих в ЦВО

Об этом сообщил в беседе с журналистами заместитель руководителя Федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье» Дмитрий Аношин.

Темпы обеспечения служебными жилыми помещениями на территории Центрального военного округа возросли почти в три раза. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье» Дмитрий Аношин.

В 2017 году жильем обеспечены более 6 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу на территории округа, что в 2,7 раза больше чем в 2011 году, уточнил Дмитрий Аношин.

В округе служебный жилой фонд насчитывает почти 6 тыс. квартир, который будет увеличен до конца года еще на 8,3 тыс. жилых помещений, добавил он.