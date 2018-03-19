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Почти в три раза увеличились темпы обеспечения служебным жильем военнослужащих в ЦВО
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Почти в три раза увеличились темпы обеспечения служебным жильем военнослужащих в ЦВО 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом сообщил в беседе с журналистами заместитель руководителя Федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье» Дмитрий Аношин.
Темпы обеспечения служебными жилыми помещениями на территории Центрального военного округа возросли почти в три раза. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье» Дмитрий Аношин.
В 2017 году жильем обеспечены более 6 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу на территории округа, что в 2,7 раза больше чем в 2011 году, уточнил Дмитрий Аношин.
В округе служебный жилой фонд насчитывает почти 6 тыс. квартир, который будет увеличен до конца года еще на 8,3 тыс. жилых помещений, добавил он.
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