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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент РФ распорядился призвать в 2018 году россиян, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов.
Россияне, находящиеся в запасе, будут проходить сборы в Вооруженных силах, органах Госохраны и органах ФСБ РФ сроком до двух месяцев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе также подчеркнуто, что сборы будут проводиться по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ за исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определяются министерством обороны РФ.
Обеспечение выполнение мероприятий по проведению военных сборов возлагается на органы исполнительной власти субъектов РФ.
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