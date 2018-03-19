Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы 

Президент РФ распорядился призвать в 2018 году россиян, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов.
Россияне, находящиеся в запасе, будут проходить сборы в Вооруженных силах, органах Госохраны и органах ФСБ РФ сроком до двух месяцев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе также подчеркнуто, что сборы будут проводиться по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ за исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определяются министерством обороны РФ.
Обеспечение выполнение мероприятий по проведению военных сборов возлагается на органы исполнительной власти субъектов РФ.