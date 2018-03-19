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В учебном центре инженерных войск в Волгоградской области начались первые подводные спуски военных водолазов
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В учебном центре инженерных войск в Волгоградской области начались первые подводные спуски военных водолазов 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты подводных работ отрабатывают различные нормативы, учатся контролировать запас кислорода, ориентироваться в воде в условиях ограниченной видимости.
В Межвидовом региональном учебном центре (МРУЦ) инженерных войск, расположенном на территории Волгоградской области, пройдут первые в этом году подводные спуски 30 военных водолазов, обучающихся на курсах младших специалистов.
Учебные мероприятия пройдут в специально оборудованном бассейне МРУЦ с погружением на глубину до 5 м в различных видах водолазного снаряжения. Конечная цель –— обучить водолазов работать на глубине до 20 м.
На занятиях водолазы отрабатывают различные нормативы, учатся контролировать запас кислорода, ориентироваться в воде в условиях ограниченной видимости. При работе в группах специалисты осваивают подачу сигналов жестами и с помощью подводных фонарей.
За период обучения водолазы проводят под водой до 20 учебных часов.
По завершении курса специальной подготовки, который длится 3 месяца, водолазы самостоятельно смогут обследовать дно открытого водоема на предмет наличия взрывных устройств с последующим извлечением их на поверхность, расчищать русло реки, а также действовать в составе спасательных команд при переправе танков под водой.
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