В учебном центре инженерных войск в Волгоградской области начались первые подводные спуски военных водолазов

Специалисты подводных работ отрабатывают различные нормативы, учатся контролировать запас кислорода, ориентироваться в воде в условиях ограниченной видимости.

В Межвидовом региональном учебном центре (МРУЦ) инженерных войск, расположенном на территории Волгоградской области , пройдут первые в этом году подводные спуски 30 военных водолазов, обучающихся на курсах младших специалистов.

Учебные мероприятия пройдут в специально оборудованном бассейне МРУЦ с погружением на глубину до 5 м в различных видах водолазного снаряжения. Конечная цель –— обучить водолазов работать на глубине до 20 м.

На занятиях водолазы отрабатывают различные нормативы, учатся контролировать запас кислорода, ориентироваться в воде в условиях ограниченной видимости. При работе в группах специалисты осваивают подачу сигналов жестами и с помощью подводных фонарей.

За период обучения водолазы проводят под водой до 20 учебных часов.

По завершении курса специальной подготовки, который длится 3 месяца, водолазы самостоятельно смогут обследовать дно открытого водоема на предмет наличия взрывных устройств с последующим извлечением их на поверхность, расчищать русло реки, а также действовать в составе спасательных команд при переправе танков под водой.