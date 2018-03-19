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На Черноморском флоте отметили День моряка-подводника
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На Черноморском флоте отметили День моряка-подводника 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
У мемориального комплекса «Витязям черноморских глубин» состоялось торжественное построение экипажей подводных лодок, возложение венков и цветов к подножию памятника.
Сегодня в Севастополе у мемориала подводникам-черноморцам прошли торжества, посвященные 112-летней годовщине со дня создания подводных сил России.
Начались мероприятия с участия экипажей подводных лодок Черноморского флота и ветеранов-подводников в богослужении в храме Архистратига Михаила.
Затем у мемориального комплекса «Витязям черноморских глубин» состоялось торжественное построение экипажей подводных лодок ЧФ, памятные мероприятия с выступлениями представителей командования ЧФ, ветеранов подводного флота и приглашённых гостей. Участники митинга возложили венки и цветы к подножию мемориала.
Официальная часть завершилась прохождением роты Почетного караула Черноморского флота, экипажей подводных лодок и военного оркестра.
В период с 2014 по 2017 год Черноморский флот пополнился 6 новыми дизельными подводными лодками проекта 636.3 — носителями комплекса крылатых ракет «Калибр».
Эффективность действий подводных сил ЧФ доказана на практике, в том числе в ходе операции по борьбе с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики, где экипажи выполнили боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования «Калибр-ПЛ».
В настоящее время экипажи подводных лодок продолжают выполнять задачи по предназначению.
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