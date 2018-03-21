В Госдуме расскажут об истории Росгвардии

В преддверии Дня войск национальной гвардии в Госдуме 21 марта откроется передвижная представительская выставка Центрального музея войск Росгвардии, посвящённая прошлому и настоящему силовой структуры.

Солдаты правопорядка Национальная гвардия России 27 марта отмечает свой профессиональный праздник. Чуть позже, 5 апреля, войска отметят ещё и вторую годовщину со дня образования. Росгвардия была создана в 2016 году на основе внутренних войск МВД , специальных подразделений (СОБР, ОМОН), вневедомственной охраны МВД, а также органов по контролю за ЧОП и оборотом оружия.

Однако историки ведут летопись этой силовой структуры с момента создания в 1811 году внутренней стражи. Музейщики привезли в здание парламента личные вещи и элементы форменной одежды разных периодов времени, в том числе дореволюционных лет. Посетители смогут увидеть форму ВЧК (1917—1922 гг.), форму войск НКВД СССР (1943 г.), форму Внутренних войск МВД СССР (1955 г.), повседневную форму одежды (1969—1972 гг.), а также образцы современной формы и снаряжения подразделений спецназа и разведки войск национальной гвардии.

Часть экспозиции посвящена 100-летию со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева . Ветеран Советско-финской и Великой Отечественной войн в 1968 году возглавил Главное управление внутренних войск МВД СССР и руководил им 18 лет. Под его командованием внутренние войска изменили свой облик, стали современным подразделением, способным выполнять самые сложные правоохранительные задачи. В результате возросли роль и значение структуры жизни страны, авторитет и престиж солдат правопорядка в обществе.

Армия, воюющая в мирное время

Как рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР), два последних года показали, что создание национальной гвардии было абсолютно оправданно. «Мы должны использовать Вооружённые силы для отражения внешней угрозы, а для наведения порядка и его поддержания в отдельных регионах страны, конечно, целесообразно применение Росгвардии», — пояснил законодатель.

Такие отдельные силовые структуры существуют в большинстве стран мира. Они нужны в первую очередь для организации территориальной обороны, антитеррора и для подавления массовых беспорядков, где необходимо применение спецсредств и бронетехники.

По тому, что на моё имя за два года не поступило ни одной жалобы от сотрудников МВД или Внутренних войск, я могу сделать вывод, что реорганизация прошла успешно. И это самое главное. Численность российской нацгвардии — 340 тысяч человек. У новой силовой структуры достаточно широкие полномочия, даже есть свой флот и авиация.

Конечно, отметил Шерин, пока ещё существуют некоторые шероховатости, связанные с процессом реорганизации войск. Но они не настолько глобальны, чтобы помешать Росгвардии выполнять поставленные задачи. Для относительно молодой структуры нужно время, чтобы достичь полной слаженности подразделений.

«Росгвардия создавалась не с нуля, — пояснил он. — Нужно было сделать так, чтобы при слиянии различных подразделений и департаментов не были нарушены права ни одного сотрудника. По тому, что на моё имя за два года не поступило ни одной жалобы от сотрудников МВД или Внутренних войск, я могу сделать вывод, что реорганизация прошла успешно. И это самое главное».

Несмотря на то что формально процесс реорганизации завершился только в январе 2018 года, Росгвардия с самого начала выполняла все возложенные на неё задачи. По данным ведомства, только в 2016 году под общим руководством Национального антитеррористического комитета бойцы Росгвардии уничтожили 125 боевиков, ликвидировали более 300 их лагерей, схронов и убежищ.

Высокомобильная и гибкая

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», военного эксперта Игоря Коротченко , Росгвардия за два года превратилась в дееспособную структуру, надёжно обеспечивающую безопасность и стабильность в России. Поскольку служба у российских гвардейцев во многом специфична, то и оружие у них должно быть соответствующим. «Сейчас идёт активное перевооружение Национальной гвардии на новые образцы оружия, военной техники и боевой экипировки», — рассказал специалист.

В боевые подразделения поступают модернизированные бронетранспортёры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», грузовые автомобили «Урал» с бронированными капсулами, высокоточные снайперские комплексы, новейшие образцы стрелкового вооружения, а также средства защиты и боевые роботизированные модули. Один такой робот способен заменить целый отряд, может обнаруживать и уничтожать вражеские огневые точки, действовать в эпицентрах пожаров, в очагах химического и радиоактивного заражений.

«Вооружение и техника адаптированы под решаемые Росгвардией задачи, в том числе в отдельных регионах страны, — пояснил эксперт. — Сегодня это высокомобильная, эффективная силовая структура».

Вместе с тем он отметил, что нацгвардии есть куда расти. И такие цели перед ней стоят. «Рогвардия должна иметь гибкую адаптивную структуру, — пояснил Игорь Коротченко. — В зависимости от изменения ситуации Росгвардия будет адаптироваться к конкретной задаче. В том числе менять направление программы перевооружения».

Чем занимаются гвардейцы?

В задачи ведомства входят охрана общественного порядка, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, территориальная оборона, охрана особо важных и режимных объектов. Также Росгвардия занимается «информационным противоборством», проведением дактилоскопии и выдачей документов, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью.

Вооружение и техника адаптированы под решаемые Росгвардией задачи, в том числе в отдельных регионах страны. Сегодня это высокомобильная, эффективная силовая структураБойцы Росгвардии могут применять физическую силу, специальную технику, например водометы и бронемашины. Также в их распоряжении есть дубинки, слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сотрудники ведомства могут задерживать людей и транспорт, проникать в жилища и на другие объекты.

Однако на этом полномочия росгвардейцев не ограничиваются и даже регулярно появляются новые. Так, в феврале этого года Росгвардии от МВД были переданы полномочия в части согласования паспортов безопасности спортивных объектов чемпионата мира по футболу 2018 года.

В начале марта президент Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий Росгвардии охранять губернаторов на основании договора. А вскоре Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный проект закона по введению штрафов до 500 тысяч рублей за халатное отношение к антитеррористической защищённости на территории министерств и госкорпораций. Полномочиями по составлению протоколов будут наделены в том числе должностные лица войск Росгвардии.

Как рассказал «Парламентской газете» депутат Александр Шерин, после участившихся случаев нападения вооружённых подростков на учеников и преподавателей школ, группа парламентариев обратилась к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой взять под охрану учебные учреждения.

«Целесообразно внести изменения в типовые компетенции Росгвардии, чтобы все школы России были взяты под охрану, — убеждён депутат. — Деньги, которые сегодня выделяются образовательным учреждениям на услуги частных охранных организаций, можно платить нацгвардейцам, которые лучше подготовлены».