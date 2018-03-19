Российские военнослужащие провели боевые стрельбы из «Панцирь-С1» в Калинингадской области 

Зенитное подразделение Балтийского флота в рамках учения выполнило боевые стрельбы из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», сообщает в понедельник пресс-служба флота.
«Подразделение зенитчиков Балтийского флота, оснащенное новейшими самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-С1», совершило многокилометровый марш на один из полигонов в Калининградской области, где выполнило боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении флота.
В стрельбах были задействованы четыре единицы комплекса и около 100 военнослужащих.
«Панцирь-С1» — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Разработан тульским КБ приборостроения (входит в холдинг «Ростеха» НПО «Высокоточные комплексы»). Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.